Catania da un Caravaggio all’altro

CATANIA – A poche ore dalla vittoria a Caravaggio, località bergamasca dove la squadra rossazzurra ha espugnato il campo dell’Atalanta Under 23 nei play off di Serie C, Catania annuncia il ritorno in città del Caravaggio originale. Dall’1 giugno al 6 ottobre saranno infatti esposte le opere di Michelangelo Merisi nella Pinacoteca ex Monastero Santa Chiara in via Castello Ursino. La mostra “Caravaggio: la verità della luce”, spiega il Comune, “vuole portare un contributo di conoscenza a un periodo fondamentale dell’arte europea, dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Seicento, intrecciandosi con quella che viene comunemente definita età barocca. Davanti alle opere di Caravaggio i visitatori per magia faranno un viaggio che arriva fino all’anima”.

L’evento sarà presentato domani alle 11 a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino. “Forse non tutti sanno – ricorda l’amministrazione – che nella sua breve ma tormentata vita Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio, ha trascorso un intenso periodo in Sicilia”. L’inaugurazione è in programma venerdì 31 maggio alle 19. Per l’occasione sarà aperta per la prima volta dopo il suo recupero architettonico anche la pinacoteca, luogo noto a tutti i catanesi perché c’era l’anagrafe, archivio storico della città etnea. La mostra sarà visitabile tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 21.