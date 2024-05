CATANIA – La polizia di Nesima ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato in via Capo Passero tre giovani che si sono dati alla fuga alla vista degli agenti. Due sono riusciti a dileguarsi. Il terzo è stato inseguito fino all’interno di un palazzo dove è stato bloccato al terzo piano dello stabile mentre, di corsa, tentava di raggiungere un appartamento.

La perquisizione personale ha permesso di trovare 7 involucri di cocaina, già suddivisa e pronta per essere smerciata, per un peso complessivo di circa 4 grammi, oltre a 125 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. L’uomo, un 34enne catanese pregiudicato, è stato arrestato e posto ai domiciliari.