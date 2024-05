CATANIA – Si è chiusa a Catania la seconda edizione di “Vulcanica, dialoghi per la politica”, la due giorni di eventi gratuiti che si è tenuta al Palazzo Scammacca Murgo, organizzata da Simone Dei Pieri con Cambia e Osservatorio Opinio per promuovere attività e progetti di cittadinanza attiva “per chi cambia la Sicilia”. Si è parlato di attivismo e social media, astensionismo, tecnologie del XXI secolo ed Europa nello scacchiere internazionale. Tra gli ospiti i docenti universitari Davide Bennato (Sociologia dei media digitali), Maurizio Caserta (Economia politica), Sara Gentile (Analisi del linguaggio politico), Rossana Sampugnaro (Sociologia dei fenomeni politici), Venera Tomaselli, (Statistica sociale), Stefano Fassina, economista e politico (associazione Patria e Costituzione) e Ali Khashan (già professore di Diritto Internazionale per l’università Al Quds).