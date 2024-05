CATANIA – In via Sturzo una macchina con padre e figlio a bordo è sfuggita al posto di controllo della polizia di Catania, ma il pattugliamento della zona ha permesso di intercettarla, inseguirla e bloccarla all’incrocio tra via Etna e via di Sangiuliano. L’auto era priva della copertura assicurativa, per cui il conducente è stato multato. I due uomini avevano a loro carico numerosi precedenti.