Caltabellotta, via al casting per ‘L’abbaglio’

CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – Al via a Caltabellotta il casting per selezionare comparse da utilizzare nel film “L’abbaglio”, per la regia di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il borgo è stato scelto dalla produzione per alcune delle riprese esterne, che saranno effettuate tra il 26 maggio e il 15 giugno prossimi. I collaboratori di Andò cercano figuranti, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 75 anni e residenti in provincia di Agrigento. Le riprese sono tuttora in corso tra Palermo e altre località siciliane. Nel frattempo il film sarà presentato il 19 maggio a Cannes all’Italian Pavillion dal regista e dai protagonisti. “L’abbaglio”, ambientato nel 1860, è il secondo film di Andò con protagonisti Servillo, Ficarra e Picone, dopo il grande successo de “La Stranezza”. Caltabellotta torna a essere location di un film dopo “Il Siciliano”, diretto da Michael Cimino nel 1987 con protagonista Christopher Lambert.