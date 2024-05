Bimbo malato al Garibaldi: scatta volo urgente

CATANIA – Un bambino di 7 anni affetto da più patologie e ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania è stato trasferito a un istituto di cura triestino con un volo urgente dell’aeronautica militare. Il piccolo, originario della provincia etnea, per le sue complesse condizioni di salute necessitava subito delle cure specialistiche dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste ma non poteva essere trasportato con voli civili. La prefettura così ha coordinato l’operazione di trasporto. In poche ore il bimbo ha attraversato l’Italia.