CATANIA – Dieci minuti di panico per una giovane coppia che in via Etnea, durante la “Corri Catania”, ha perso tra la confusione la propria figlioletta di 9 anni. I motociclisti dei carabinieri hanno subito cominciato le ricerche, trovandola in via Pacini, grazie ad alcune persone che vedendola hanno avvisato il 112. Raggiunta la piccola, è stata proprio lei a dare in numero di telefono del papà.