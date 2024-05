CATANIA – Paura a Catania per un bambino di 11 anni che si era allontanato improvvisamente dalla propria casa. La sua presenza in via Canfora è stata segnalata alla polizia, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno trovato il bambino in stato confusionale, impaurito e privo di documenti. Lo hanno tranquillizzato e hanno rintracciato i suoi familiari.