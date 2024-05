Furgone tampona minicar: traffico pazzo alla circonvallazione

CATANIA – Incidente stradale stamattina intorno alle 8 in viale Odorico da Pordenone, all’altezza della clinica Gibiino, in direzione Ognina. Un’auto ha tamponato una minicar che è stata scaraventata nella corsia opposta andando anche a sbattere contro il semaforo. Ferito lievemente il conducente della minicar che è stato soccorso dal 118. Sulla circonvallazione si è inevitabilmente creato il caos, con traffico bloccato per l’intera mattinata.



In città altri due incidenti hanno ulteriormente peggiorato la situazione del traffico, creando ulteriori ingorghi: uno alla rotatoria di Nesima e un altro all’altezza di via Sebastiano Catania.