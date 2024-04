Cinque persone, tra cui due bambini, sono state trovate morte in una casa a Oklahoma City. La polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata intorno alle 9.35 di ieri mattina e di aver trovato i cinque corpi all’interno dell’abitazione: “Tutti sono deceduti in maniera violenta”, hanno riferito le forze dell’ordine. “Tutte e cinque le persone avevano ferite compatibili con un omicidio”. Tuttavia non è ancora stata confermata l’identità e se fossero tutti parenti.