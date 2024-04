Sventato a Nesima furto dello scooter ‘a spinta’

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno sventato nel quartiere Nesima il furto di uno scooter Honda SH 150 di proprietà di una 57enne. Poco dopo la mezzanotte, una gazzella di pattuglia nella zona di via Palermo ha incrociato, nel senso opposto di marcia, uno scooter guidato un giovane, seguito da un altro motorino guidato da un uomo che lo stava spingendo a velocità sostenuta. Intuito che si trattasse di un furto in atto, i militari hanno acceso lampeggianti e sirene e hanno fatto inversione di marcia per inseguire i due. Il ragazzo ‘addetto alla spinta’, dopo aver fatto un cenno al complice, ha mollato la presa, gli si è accostato con il suo scooter, permettendo a quest’ultimo di saltare da un motorino in corsa all’altro, per poi fuggire via a velocità, approfittando degli stretti vicoli della zona e far perdere le loro tracce.