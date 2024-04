Sull’auto rubata con l’hashish: preso a Librino

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in viale Grimaldi per aver notato due persone a bordo di un’auto che, alla vista della volante, hanno accelerato improvvisamente, non fermandosi all’alt. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in viale Moncada dove i due fuggitivi sono scesi del mezzo e si sono allontanati di corsa. Il conducente è stato raggiunto e bloccato, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le sue tracce.

Nell’auto, vicino allo sportello lato conducente, gli agenti hanno trovato un involucro con 90 grammi hashish. La macchina, inoltre, è risultata rubata la notte precedente a Misterbianco in un garage condominiale. La persona fermata, un pregiudicato 27enne padovano residente a Caltanissetta, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato arrestato.