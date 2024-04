Studenti intossicati: scagionato cibo dell’hotel

Le analisi disposte su alimenti e acqua consumati in un albergo di Fasano nelle scorse settimane da studenti e docenti di una scuola siciliana che in gita in Puglia avevano accusato dolori addominali con vomito e diarrea sono risultate negative a salmonella ed escherichia coli. Lo comunica l’Asl Brindisi. Le analisi erano state disposte dal Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e dal Siav B (Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale) del dipartimento di prevenzione della stessa Asl Brindisi.

Ulteriori indagini dell’Asl siciliana di competenza, effettuate al rientro dalla gita, hanno accertato “che alcuni studenti sono risultati positivi al norovirus”, tra le cause più comuni di infezioni gastrointestinali. In totale, nel gruppo di 158 persone (studenti e professori dell’istituto tecnico industriale di Milazzo), in 53 vennero trattate per sintomi gastroenterici in hotel, 11 nei punti di primo intervento territoriale e 5 nel pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Negli stessi giorni nessuno degli altri 70 ospiti dell’albergo, fuori dal gruppo scuola, lamentò disturbi gastrointestinali.