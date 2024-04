Si torna al caldo, ma proprio l’1 maggio arriva il maltempo

Sole stabile nel fine settimana, con temperature che in Sicilia raggiungeranno facilmente i 24-25°. Una situazione che si rafforzerà ulteriormente lunedì prossimo, quando in tutta l’Italia prevarrà un clima estivo e in alcune zone interne del Centro-Sud si potranno addirittura toccare i 28-30 gradi. Ma questa condizione subirà un brusco stop dal pomeriggio di martedì 30: una perturbazione sospinta da venti meridionali e pilotata da un ciclone tra Spagna e Isole Baleari farà peggiorare il tempo a partire da Sicilia e Sardegna, con piogge e temporali a tratti intensi che si scateneranno proprio il 1°maggio.