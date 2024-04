Sferra venti coltellate al vicino: fermato

PALERMO – E’ in stato di fermo l’uomo che ieri, al culmine di una lite, ha accoltellato un palermitano di 53 anni a Carini, nel Palermitano. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia in seguito alle ferite provocate da almeno una ventina di coltellate inferte durante la lite avvenuta vicino a un centro scommesse. Le indagini dei carabinieri di Carini sono scattate immediatamente, così come la caccia all’aggressore, identificato poche ore dopo, a cui viene contestato il reato di tentato omicidio. L’uomo, un albanese, sarebbe un vicino di casa con il quale la vittima ha avuto diversi diverbi.