Santanché in Sicilia: papera sul Gattopardo

SIRACUSA – Lapsus della ministra del Turismo Daniela Santanché alla cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. “Credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini”, ha detto ai giornalisti parlando degli scenari della Sicilia. Poi dal palco si è corretta: “Ho detto Lucchini e non Visconti, domani finirò sui giornali”.

Prima dell’avvio dell’iniziativa, che si terrà per tre giorni nel castello di Maniace, la ministra ha ricordato i “tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un’ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica. Il cineturismo è assolutamente fondamentale. Si può aiutare la Sicilia facendo capire a tutte le case di produzione, anche internazionali, che questo è uno scenario unico. Dobbiamo invogliarle, farle venire in Sicilia e sburocratizzare quando si mettono lacci e lacciuoli e le cose diventano più difficili”.

I giornalisti hanno approfittato dell’occasione per chiederle un commento sui nuovi sviluppi giudiziari del caso Visibilia a Milano, con la chiusura delle indagini disposta dalla Procura. “Non ho niente da dichiarare”, ha risposto la ministra.