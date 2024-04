ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Rosolini hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un 27enne. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso maltrattamenti in famiglia in danno della convivente 37enne che per circa un anno avrebbe subito insulti, minacce e percosse. Nonostante la donna non abbia voluto denunciare i fatti, i carabinieri, a seguito di un intervento effettuato lo scorso marzo presso l’abitazione della coppia, hanno comunque avviato di iniziativa le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che hanno permesso di raccogliere elementi utili all’Autorità giudiziaria per giungere all’emissione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.