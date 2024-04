PALERMO – Un giovane è stato rapinato e preso a calci in una zona centralissima di Palermo, al centro di via Cavour, mentre passavano le macchine e in presenza di tante persone a piedi. E’ successo intorno alla mezzanotte. Il ferito è stato portato al Policlinico. Quando la polizia è arrivata gli aggressori erano già fuggiti.