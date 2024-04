Ragazzino pestato a morte all’uscita da scuola

PARIGI – E’ morto questo pomeriggio a Evry, nella banlieue di Parigi, Shamseddine, un 15enne violentemente aggredito da diversi coetanei ieri all’uscita dalla scuola media Les Sablons che frequentava, a Viry-Châtillon. L’inchiesta aperta sull’aggressione non ha finora messo in luce il movente dell’aggressione. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo la lezione di musica, verso le 16, quando è stato preso di mira da un gruppo di 3 o 4 persone con il viso coperto da passamontagna. Per il sindaco di Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, il ragazzo “è stato aggredito fra due rampe di scale da 3 o 4 persone che l’hanno riempito di botte, l’hanno massacrato”. Sono in corso interrogatori di testimoni e residenti nella zona. Le autorità non hanno ancora piste sicure: “Nulla lascia pensare che si tratti di una rissa fra bande di quartiere, il movente non è assolutamente chiaro”, ha detto a Bfm Tv la viceprefetto, Frédérique Camilleri.