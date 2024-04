Primo maggio, meteo a sorpresa

Sulle nostre regioni è atteso un generale miglioramento del quadro meteo a partire da domenica 28, con cielo in prevalenza sereno o a tratti interessato dal passaggio di innocue nubi medio-alte. La rimonta anticiclonica, infatti, oltre a garantire maggiore stabilità, favorirà l’afflusso di una massa d’aria calda, con un conseguente incremento delle temperature. Gli esperti di 3BMeteo prevedono un nuovo possibile peggioramento del quadro meteorologico, possibile durante il primo di maggio: i modelli numerici, infatti, al momento delineano uno scenario instabile su gran parte dello stivale, l’evoluzione è tuttavia ancora incerta. Quindi, se al mattino è prevista nuvolosità su gran parte dell’isola, nel pomeriggio la situazione potrà variare, con un meteo piuttosto instabile dalla parte occidentale a quella orientale dell’isola.

Nella giornata di mercoledì 1 maggio la perturbazione associata al vortice ciclonico raggiungerà tutta l’Italia portando piogge e temporali, anche intensi al Nordovest, Lombardia occidentale, Emilia occidentale, Isole maggiori, fascia centrale tirrenica e Campania. In Sicilia la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali; zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.