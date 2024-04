Ponte: via agli espropri, 2 mesi per ribattere

Domani sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di avvio del procedimento di esproprio per il ponte sullo Stretto. Per 60 giorni, a partire dal prossimo 8 aprile, le persone i cui beni sono interessati potranno rivolgersi per l’assistenza a personale tecnico, prendendo appuntamento telefonico per poi fare le proprie osservazioni. I cittadini dovranno prenotarsi ai numeri 06.85826210, 06.85826230 e 06.85826270, ai seguenti sportelli informativi: a Messina presso il Palacultura sala Rappazzo (piano terra) in viale Boccetta 373, lunedì dalle 15 alle 17; martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 a esclusione dei giorni festivi; a Villa San Giovanni presso la ex sede della pretura in via Nazionale Bolano 541, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13, sempre a esclusione dei giorni festivi.

“Uno sportello informativo, aperto un paio d’ore al giorno per tre giorni alla settimana, con un appuntamento da concordare telefonando a Roma, è il massimo che Ciucci concede alle famiglie che temono per il loro futuro”, commenta il comitato messinese ‘Invece del Ponte’. “Sportello che sarà aperto in una struttura comunale, messa a disposizione (gratuitamente?) dall’amministrazione messinese, che invece di tutelare i cittadini si mette al servizio di una società privata: non può funzionare così, avete fatto male i vostri conti”.

La pubblicazione di un avviso per il comitato “è l’ennesimo tentativo di distrazione di massa. La verità è che non c’è nessun progetto approvato, che arriveranno invece in tempo utile montagne di osservazioni, che partiranno innumerevoli ricorsi, anche per colmare l’incomprensibile e assurdo silenzio delle istituzioni locali. Gli espropri potrebbero essere avviati solo dopo la ‘dichiarazione di pubblica utilità, che seguirà l’eventuale approvazione del Cipess. Prima di allora nessun avviso privato può avviare nessun esproprio. E i cittadini, con ancora più impegno, lavorano per impedire l’approvazione di un progetto vecchio, inutile, dannoso e che sembra riproposto solo per fare ‘un grosso favore ai privati’ (parola di Anac)”.