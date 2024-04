Picanello, paura per una villetta in fiamme

CATANIA – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Wrzì civico 96/98, nel quartiere di Picanello a Catania, per un incendio in una villetta che ha interessato principalmente la camera da letto dell’abitazione pare per cause accidentali. Giunti sul posto con un’autobotte di rincalzo e un’autoscala, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell’incendio e provveduto allo spegnimento. Il proprietario aveva provato con un estintore a spegnere autonomamente le fiamme, senza riuscirvi. Nessun ferito o persone intossicate. Presente sul posto anche il personale sanitario del 118 ed i carabinieri del locale comando.