Perseguita la badante della madre, lei si licenzia

MODICA (RAGUSA) – I poliziotti di Modica hanno dato esecuzione ad una ordinanza nei confronti di un uomo di 60 anni, residente a Modica, che prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico. Le condotte dello stalker erano molto pervicaci ed intrise di violenza gratuita, e hanno portato in breve tempo ad una escalation di comportamenti penalmente rilevanti da parte dell’uomo, interrotti soltanto dall’intervento dei poliziotti e dalla richiesta di aiuto della donna. I fatti si sono svolti in contesto casalingo, visto che la vittima era la badante dell’anziana madre del 60enne.

Questi si era invaghito di lei e, sebbene non ricambiato, ha cominciato a stalkerizzare e molestare la donna, costretta per questo a lasciare il posto di lavoro. Ciononostante l’uomo ha continuato a tempestarla di chiamate, messaggi social e minacce, pedinandola nei suoi spostamenti per la città fino ad aggredirla fisicamente. Nel corso di una perquisizione del veicolo dell’uomo, è stato trovato un coltello di genere vietato, per il cui porto abusivo il possessore è stato denunciato.