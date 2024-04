Palermo scarica Corini, al suo posto Mignani

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. Fatale la sconfitta dei rosanero per 4-3 a Pisa. Il tecnico ha ricevuto la notizia del suo esonero e ha radunato giocatori e staff al centro sportivo di Torretta per salutare il suo gruppo di lavoro. Per la sua sostituzione si era parlato di Fabio Grosso, ma la società rosanero ha scelto l’ex allenatore del Bari Michele Mignani, esonerato in questa stagione a inizio ottobre dal club pugliese.

Il tecnico genovese, classe 1972, sarà presentato venerdì prossimo alla stampa e ai tifosi e guiderà i rosanero già sabato in occasione della partita contro la Sampdoria alle 16.15 allo stadio Barbera. “A Mignani – scrive il Palermo – il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.