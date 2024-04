PALERMO – La polizia ha scovato, in una struttura abbandonata, un laboratorio per la raffinazione dello stupefacente e sottoposto a sequestro oltre un chilo e mezzo di droga, in parte già confezionata in dosi e pronta allo smercio nel quartiere Zisa-Borgo Nuovo. Durante un pattugliamento in via Lancia di Brolo, gli agenti hanno notato che la porta di accesso ad un magazzino in stato di abbandono, era socchiusa. Insospettitisi hanno deciso di approfondire la situazione, entrando per verificare ed effettuare una perquisizione.

Qui hanno scoperto non soltanto che il luogo era stato utilizzato come laboratorio per il confezionamento della droga, ma soprattutto che vi era stata la presenza recente di qualcuno, antecedentemente al momento del controllo. All’interno di quella che può essere considerata una vera e propria bottega della droga sono stati rinvenuti tutti gli attrezzi da lavoro utili all’attività illegale, come pentole, bruciatori, mestoli, bilancini di precisione, svariati sacchetti di plastica e 1600 grammi circa tra hashish, marijuana e crack, solo in parte confezionata.

Sul tavolo imbandito di stupefacente anche una pistola senza matricola, calibro 7,65 ed un caricatore rifornito di 6 cartucce. Il materiale è stato sequestrato ed accertamenti, anche balistici, sono in corso sull’arma, atti a verificare se la sua provenienza sia furtiva e se abbia già sparato e per stabilire chi stesse presidiando il laboratorio fino a poco prima dell’intervento degli agenti. A distanza di qualche ora ed in una zona limitrofa della città, gli agenti hanno tratto in arresto un palermitano 46enne, poiché sorpreso con un grosso quantitativo di droga.

L’uomo si trovava a bordo della sua auto sulle strade del quartiere Zisa e durante una perquisizione sulla vettura sotto il sedile posteriore sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish e l’uomo aveva la cospicua somma di 1075 euro. La perquisizione è stata, quindi estesa al suo domicilio, dove è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente: 12 grammi di cocaina, 65 grammi di hashish, e 4 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, l’uomo è stato tratto in arresto.