PALERMO – Undici ragazzi tra i 16 e i 20 anni sono stati denunciati a Palermo dalla polizia per aver compiuto razzie e atti vandalici all’istituto alberghiero Borsellino. Tre le incursioni tra novembre 2023 e gennaio 2024, uno dei quali la notte di San Silvestro. Alcune aule sono state messe a soqquadro e prese di mira le macchinette erogatrici di bevande e snack. Una delle aggressioni è avvenuta in pieno giorno. I componenti della banda, non curanti delle telecamere, hanno aggredito e picchiato uno studente che a bordo di un motorino stava tornando a casa. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Libertà e coordinate dalla procura ordinaria e quella per i minorenni.