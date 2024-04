On line l’affluenza dei pronto soccorso catanesi

CATANIA – Collegandosi alla home page del portale dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico ‘G. Rodolico – San Marco’ di Catania (policlinicorodolicosanmarco.it), si potrà conoscere, in tempo reale e prima ancora di recarsi nei pronto soccorso del Policlinico e del San Marco, l’affluenza di pazienti a seconda del codice di gravità e di priorità attribuito a ciascuno di loro dal triage, rosso, giallo, verde e bianco. La stessa azienda ospedaliera sottolinea che l’iniziativa “intende rispondere ancor meglio ai bisogni assistenziali della comunità territoriale, fornendo alla popolazione strumenti pratici e validi volti a intuire i tempi di attesa del pronto soccorso e a valutare quindi se sia il caso di rivolgersi a un presidio ospedaliero piuttosto che all’altro, evitando il sovraffollamento delle aree di assistenza in emergenza”. La sincronizzazione e condivisione delle informazioni dei Pronto soccorso con il portale aziendale è stata creata in virtù della sinergia tra la società alla quale è stata affidata la gestione del portale, la Net Service, e Dedalus, fornitore del software per il pronto soccorso.