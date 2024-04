NOTO (SIRACUSA) – Arrestato per detenzione illegale di munizioni, alterazione di arma da fuoco e ricettazione: sono le accuse nei confronti di un uomo di 73 anni, in casa del quale i carabinieri di Noto, insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo tutela patrimonio culturale di Siracusa hanno trovato un fucile semiautomatico, modificato nel calciolo, nascosto in un tubo legato alla rete metallica e coperto da un telo, vicino a un pollaio. L’arma era carica ed è risultata rubata. In casa sono stati trovati e sequestrati 67 munizioni calibro 12, diversi oggetti in terracotta e monete in metallo di presunto interesse archeologico, 2 metaldetector e un’anfora esposta come arredo.