Non si ferma all’alt: nello zaino droga di ogni tipo

CATANIA – Nel corso della notte, i poliziotti catanesi delle Volanti hanno fermato in via Pirandello il conducente di una moto, un 23enne pregiudicato, che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida. Nello zaino del giovane sono stati trovati 236 grammi di marijuana, 25 di hashish, 32 di cocaina e 1.275 euro. Il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La moto è stata sequestrata, mentre al giovane sono state contestate anche diverse infrazioni al Codice della Strada, essendo, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.