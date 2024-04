Non gli versa da bere, aggredisce il barista

PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – I carabinieri di Palazzolo Acreide hanno arrestato un 30enne del luogo per minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti in un bar del centro cittadino e hanno identificato l’uomo che poco prima avrebbe aggredito il barista, quest’ultimo colpevole di essersi rifiutato di somministrargli

alcolici perché già in evidente stato di ubriachezza. Durante l’intervento, il 30enne si è scagliato anche contro i carabinieri per opporsi all’identificazione, ma è stato arrestato e posto ai domiciliari.