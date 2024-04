NISCEMI (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Niscemi, in provincia di Caltanissetta hanno arrestato, in flagranza del reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un ventunenne. I militari durante un’attività di indagine avevano saputo dell’arrivo di un pacco contenente droga acquistata sul web. Dopo aver monitorato il giovane lo hanno sorpreso mentre ritirava il pacco che conteneva cinque panetti di hashish per un peso totale di 500 grammi. I militari hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo rinvenendo un bilancino e materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato condotto ai domiciliari.