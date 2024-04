Multa salata per il titolare del bar

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante in collaborazione con la polizia locale di Catania e dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno controllato alcune attività commerciali della zona, concentrando l’attenzione su quelle presenti in via F. Crispi, viale Libertà e via Umberto. In un chiosco bar del centro, hanno accertato che il titolare del locale,

un 27enne catanese, aveva fatto montare una struttura esterna con tende e porte trasparenti, che di fatto invadeva abusivamente un’area pubblica di 21 metri.

La tensostruttura che avrebbe dovuto essere mobile è risultata invece vincolata al suolo con dei bulloni in ferro, che oltretutto hanno danneggiato il manto stradale. L’intera veranda abusiva è stata sequestrata. Mentre dentro il locale sono stati trovati apparecchi destinati al gioco d’azzardo e non, con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate dalla norma di legge. Per tali motivi, anche un video terminale adibito a scommesse on-line non autorizzato è stato sequestrato. Il titolare del bar è stato denunciato per invasione di terreni o edifici e multato per 10.000 euro.