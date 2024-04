Messina: dà fuoco al furgone del padre dell’ex

MESSINA – Un trentunenne messinese è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per maltrattamenti contro familiari e danneggiamento seguito da incendio. Le minacce, le aggressioni fisiche e verbali perpetrate nei confronti della compagna durante la convivenza, ma anche dopo la separazione, mai accettata, sono degenerate nell’epilogo di un grave gesto intimidatorio contro la donna e la sua famiglia: il 31enne, alcuni giorni fa, ha dato fuoco a un furgoncino utilizzato dal padre della donna per l’attività lavorativa. Per il giovane è stata disposta la misura cautelare in carcere.