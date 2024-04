“L’ex Tar di via Milano abbandonato al degrado”

“Circondato dalle auto parcheggiate, con i cancelli chiusi e con tracce di bivacchi al suo ingresso. Segnali inequivocabili per l’ex edificio del Tar di via Milano che rischia di diventare un simbolo di degrado”. Da qui le segnalazioni degli abitanti della zona alla presidente di Borgo-Sanzio Maria Spampinato: “Il piano di rivalutazione intrapreso dal sindaco per tutta la città di Catania passa anche dalle riqualificazioni e dalle riaperture al territorio di strutture come quella di via Milano – dice -. Un edificio da tutelare e da preservare contro possibili attacchi di ladri e vandali che entrano in azione proprio quando un bene pubblico viene dimenticato”.

