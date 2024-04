Ex ginnasta catanese: “Mi hanno sputato e nessuno si è mosso”

“Camminavo al centro di Milano e due ragazzini mi hanno sputato addosso. Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato”. La catanese Carlotta Ferlito, ex ginnasta che ha partecipato a due Olimpiadi, racconta su TikTok quello che le è appena successo. “Mi fermano questi due in motorino e mi chiedono l’Instagram. In questi casi se rispondi male non puoi sapere come reagiranno, quindi ho sorriso e ho detto ‘Domani mattina ve lo do’. Nel frattempo il loro semaforo diventa verde, il motorino riparte e uno di loro mi sputa addosso. Mi ha colpito la mano. Non contenti hanno fatto il giro contromano, sono tornati sulla mia strada e mi hanno sputato addosso di nuovo. Avranno avuto 15 anni, forse 17, non credo fossero italiani perché non parlavano benissimo. Bella Milano…”. In un secondo video la ventinovenne mostra i vestiti sporchi di saliva: “Nessuno si è mosso per chiedermi se stavo bene. Un gesto di conforto, uno sguardo, nulla. E mi hanno vista tutti. Questa è la cosa più schifosa”.