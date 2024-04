LEONFORTE (ENNA) – I finanzieri di Enna hanno sequestrato oltre 41.000 prodotti non sicuri, fra oggettistica e articoli di ferramenta, risultati privi di etichette o non conformi. Durante un controllo in un emporio del comune di Leonforte, hanno rilevato la presenza di merce esposta per la vendita che non riportava in modo chiaramente visibile e leggibile, anche in lingua italiana, le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e destinazioni d’uso nonché alla sicurezza dei prodotti in vendita. Il titolare dell’attività controllata è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative, fino ad un massimo di € 25.823,00.