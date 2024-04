La giornata della consapevolezza sull’autismo

Non esistono dati certi sull’autismo in Italia e, se nel mondo un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico, si può stimare che nel nostro Paese, per una popolazione residente di ben oltre sessanta milioni di persone, almeno seicentomila e quindi altrettante famiglie ne siano interessate direttamente. Un dato è però verosimile sulla base degli stessi valori e cioè che rispetto a 430 mila nuovi nati in Italia, i bambini che potrebbero trovarsi nello spettro autistico sarebbero oltre i quattromila.​ In Sicilia la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è stata al centro di numerose iniziative. A Palermo tanti i giovanissimi protagonisti all’evento organizzato dalle associazioni Elle Aba Palermo e Spazio Aba Carini (nella foto gli organizzatori dell’evento), all’interno del bosco di Tommy. Nell’area verde accanto al Velodromo, sono stati invitati tutti i bambini. Giochi, musica e animazione per tutti, all’insegna del divertimento e dell’inclusione ma anche del confronto con i medici neurologi specialisti in diagnosi e riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo che hanno incontrato le famiglie.

A Catania è stato inaugurato nella ‘Cittadella per l’infanzia e l’adolescenza’ di via Manzella, il Giardino sensoriale del Centro Autismo dell’Asp, diretto da Alfia Ruggeri. Fino all’8 aprile, le iniziative messe in campo dai tre moduli abilitativi del Centro – Modulo d’intervento intensivo precoce, Centro Diurno per l’età scolare e Centro Diurno per adulti – coinvolgeranno in forma attiva le famiglie dei pazienti e si apriranno al territorio in particolare al mondo della scuola. Il tema dell’inclusione sarà al centro di “Pinocchio”, lo spettacolo teatrale che gli adulti del Centro Diurno porteranno in scena il 4 aprile per gli alunni dell’istituto comprensivo Parini alle ore 9.00, nel teatro della scuola. A Militello, infine, aperto dal sindaco e medico, Giovanni Burtone, un centro diurno finanziato con fondi regionali.

Quattro gli avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana lo scorso dicembre. In particolare, il primo, rivolto ai Comuni, è relativo alla realizzazione di progetti per la creazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e ai giovani fino ai 21 anni (tramite voucher), per un importo totale di 1,8 milioni euro; un secondo riguarda percorsi di socializzazione con attività da svolgere in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva), per un importo totale di 2,5 milioni di euro, ed è rivolto, oltre che ai Comuni, anche alle organizzazioni del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale (Runts), che abbiano maturato un’esperienza sui disturbi dello spettro autistico e che si avvarranno delle indicazioni dei Centri autismo per minori e adulti delle aziende sanitarie provinciali dell’Isola. Gli altri due avvisi sono concernenti progetti per favorire l’inclusione, attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre), per un importo di 2,8 milioni di euro, e, infine, interventi per la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico, per un totale di 1 milione di euro, destinati esclusivamente alle organizzazioni del terzo settore iscritte al Runts.