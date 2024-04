“La bambinopoli di viale Castagnola abbandonata”

CATANIA – “Quest’area si trova in viale Castagnola 4 a Librino ed è completamente abbandonata”. La denuncia è di una residente del quartiere che segnala come da tempo la bambinopoli e tutta la zona intorno sia stata lasciata senza alcuna manutenzione, come un po’ tutto il quartiere. “Questa area in particolare è stata creata per sportivi, residenti e soprattutto per i bambini. Erba alta, acqua delle fontanelle che manca, sporcizia. Il comune una volta tanto fa qualcosa di bello per poi abbandonare tutto”.

FOTO

La zona è circondata da erba alta e sporcizia, rendendo impossibile a bambini e residenti di accedervi anche per la pericolosità che si crea tutt’intorno.

Un tempo era stato tutto predisposto con attenzione, mattonelle, arredi e giochi, adesso è quasi tutto inutilizzabile.

