Incidente, rissa e colpi di AK 47: catanese arrestato

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno portato nel carcere di Catania il 24enne Vito Marino, condannato a 4 anni di reclusione in seguito a una rissa scoppiata nel 2018 ad Adrano. Tutto era nato da un incidente automobilistico: il ragazzo era scappato ed era stato inseguito da un folto numero di persone fin sotto casa a Biancavilla, in via dell’Uva. Qui, il fuggitivo aveva chiesto aiuto “ai suoi” e la questione si è trasformata in uno scontro culminato con l’esplosione di colpi di fucile che avevano ferito uno dei partecipanti. Cinque dei partecipanti erano stati identificati dai carabinieri e in un terreno incolto vicino a via Dell’Uva era stato trovato un fucile mitragliatore Kalashnikov AK 47, con colpo in canna e altri 5 nel caricatore. Dall’arma erano stati sparati i colpi della zuffa.