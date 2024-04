Incendio nell’ex ospedale Vittorio Emanuele

CATANIA – I vigili del fuoco di Catania nel tardo pomeriggio di oggi sono stati impegnati per diverse ore nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex presidio ospedaliero Vittorio Emanuele a Catania. Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte di rincalzo e un automezzo logistico dalla sede centrale. A bruciare all’interno di un cortile era del materiale di un cantiere edile, legname, cavi elettrici e materiale vario. Considerata la consistente quantità e la tipologia di materiale coinvolto nell’incendio si è reso necessario anche l’utilizzo di liquido schiumogeno. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato.