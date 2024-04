Incastrato in ascensore: ragazzo muore nel Catanese

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – E’ morto nel primo pomeriggio ad Aci Sant’Antonio un trentunenne rimasto incastrato tra la cabina dell’ascensore e la porta di un piano in un palazzo di via Marchese di Casalotto. Il giovane manutentore stava lavorando proprio sulla cabina. Per soccorrerlo sono arrivati i vigili del fuoco, ma quando lo hanno tirato fuori hanno solo potuto constatare il decesso. Dentro l’ascensore i pompieri hanno trovato una donna in stato di shock. Sulla vicenda indagano i carabinieri.