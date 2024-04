“In ospedale non si entra”: accoltella guardia giurata

MESSINA – Stamattina intorno alle 6.30, nell’ospedale Piemonte di Messina, una guardia giurata della società di vigilanza Ksm è stata accoltellata al braccio da un 40enne che pretendeva di accedere al pronto soccorso per visitare un amico. Quando il personale medico ha negato l’accesso all’uomo, la situazione è degenerata e l’aggressore ha estratto un coltello, colpendo la guardia giurata. La vittima è stata soccorsa dal personale medico, che ha dovuto applicare 40 punti di sutura. Lo rende noto il presidente nazionale dell’Associazione guardie giurate, Giuseppe Alviti. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a rintracciare il responsabile e stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Secondo Alviti servono “maggiori tutele di operatività per le guardie giurate, come l’obbligo di prestare servizio almeno in coppia”.