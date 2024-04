“Gli espropri per il ponte sono ridicoli”

“Ha del ridicolo la disinvoltura con la quale si stanno muovendo tanto il governo tanto la società Stretto di Messina Spa sul tema degli espropri. Il progetto aggiornato ha appiccicate sopra 68 osservazioni del comitato scientifico, la valutazione d’impatto ambientale non è stata fatta e di conseguenza il progetto esecutivo non c’è. Quindi di preciso di cosa parliamo?”. Parla di “situazione piuttosto grave ma per niente seria, come quasi sempre accade con il governo Meloni” la deputata M5s Daniela Morfino. “L’impressione è che pur di aprire il cantiere quest’estate Matteo Salvini stia tirando dritto facendo finta di non vedere le varie falle ancora da tappare nell’intera operazione. Ovviamente tutto questo calpestando ogni diritto dei cittadini, che disperati giustamente protestano”.