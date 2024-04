Gli diagnosticano un infarto, ma lui è andato via

ACIREALE (CATANIA) – Stanco di attendere gli esiti di un esame, un 76enne che era andato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per un dolore al torace è andato via senza avvisare. Secondo i risultati degli accertamenti aveva un infarto in corso. La polizia, avvertita dai medici, lo ha cercato a casa, dove ha appreso dalla moglie che l’anziano era in compagnia della figlia. I poliziotti hanno perciò contattato quest’ultima e, senza specificare chiaramente le condizioni del padre per non allarmarlo, l’hanno convinta a portarlo al pronto soccorso per ritirare l’esito degli esami e ricevere importanti comunicazioni dai medici. Appena arrivato è stato ricoverato in cardiologia: così è stato scongiurato il peggio.