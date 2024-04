CATANIA – Una pattuglia dei carabinieri di Catania di sera in via Cristoforo Colombo ha notato un uomo interamente vestito di nero che si aggirava con fare guardingo tra le macchine posteggiate, soffermandosi in particolare su una Alfa Romeo Giulietta. Il giovane, un pregiudicato di 34 anni, al momento del controllo si è rivelato molto nervoso. Nello zaino che portava sulle spalle aveva una cesoia, di solito utilizzata per i furti, per questo è stato denunciato.