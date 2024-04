Francesco non ce l’ha fatta, donerà gli organi

TAORMINA – Francesco Caruso, 22 anni, di Letojanni, ricoverato al San Vincenzo di Taormina, dopo essere rimasto ferito in modo grave nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina, è morto nel reparto di Rianimazione. In nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile.

La famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi e di conseguenza sono state avviate le procedure per l’espianto. Caruso lavorava da poco tempo all’hotel Atlantis Bay di Taormina e sabato pomeriggio stava raggiungendo il posto di lavoro in sella al suo scooter, nella frazione Spisone, è avvenuto l’impatto frontale con un’altra moto proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva rimasto ferito in modo meno grave.