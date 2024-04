Europee, Stancanelli si candida con la Lega

CATANIA – L’eurodeputato di Fdi ed ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli ha annunciato la candidatura alle Europee nella lista della Lega dopo un incontro con Matteo Salvini. “Ho dato fiducia a chi sta dimostrando di meritarsela: è un’opportunità per il Sud – ha detto Stancanelli in un’intervista a La Sicilia -. Come siciliano e come catanese, non posso non essere grato a Salvini per alcune sue azioni concrete. Forse non tutti ricordano che è stato proprio l’allora ministro dell’Interno Salvini a volere, tramite il suo sottosegretario Candiani, il contributo a fondo perduto di 530 milioni che ha salvato il Comune di Catania dal crac di bilancio facendo rinascere la nostra città. E poi, da ministro delle Infrastrutture, sta dimostrando concretezza e pervicacia nel progetto del Ponte, una svolta non soltanto per la Sicilia, ma per l’intera economia italiana”.