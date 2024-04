RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo durante controlli in alcuni fondi agricoli hanno trovato oltre 195 munizioni per arma da sparo. I militari hanno setacciato, anche con l’ausilio di sofisticate attrezzature come il metal detector, un terreno demaniale in contrada Murazzo Rotto dove hanno scoperto, ben nascosto sotto alcune pietre laviche, un bidone in plastica blu ermeticamente chiuso che conteneva 195 munizioni di vario calibro.