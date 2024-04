Droga tra le mattonelle in cucina, beccati due pusher

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 31enne e un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita in un immobile della via Santi Amato, i due uomini sono stati trovati in possesso di circa 200 dosi tra marijuana, hashish, cocaina e crack, per un peso complessivo di oltre 100 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e 213 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. All’irruzione in casa dei militari, il 18enne ha tentato di disfarsi di parte dello stupefacente gettandolo dalla finestra.

L’azione non è sfuggita ai militari che avevano cinturato l’edificio e hanno recuperato lo stupefacente in strada. Le operazioni di ricerca sono proseguite all’interno dell’abitazione con particolare riguardo alla cucina dove, una mattonella, posizionata tra i fuochi ed il frigorifero e parzialmente celata da un portachiavi, ha destato l’attenzione dei carabinieri che, esercitando pressione sulla stessa, hanno scoperto un’intercapedine all’interno della quale era celato altro stupefacente. Per entrambi sono scattati i domiciliari.