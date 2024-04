“Decoro e sicurezza in piazza Lanza”

CATANIA – Bisogna restituire a piazza Lanza e alla via Gigi Macchi il decoro e la vivibilità che chiedono gli abitanti della zona. “Il piano di rivalutazione, già intrapreso dal Sindaco Trantino per tutta la città di Catania, deve passare necessariamente da uno dei più importanti snodi di Borgo-Sanzio – dichiara la presidente del III municipio Maria Spampinato – in particolare bisogna regolare il sistema di parcheggi visto che piazza Lanza sulla carta sarebbe un’area pedonale e tale deve restare”.

“Eppure oggi è invasa da auto e scooter con la gente costretta a camminare ai bordi della strada. Non solo – continua Spampinato – la pavimentazione e l’arredo urbano della zona sono gravemente danneggiati con ulteriore rischio per i cittadini”. Qui in passato doveva nascere un parcheggio sotterraneo per garantire un traffico più scorrevole. Un progetto mai venuto alla luce con tutte le conseguenze del caso. Qui ogni giorno decine di mezzi, provenienti dalle strade limitrofe, per raggiungere via Beccaria devono passare da via Macchi dove gli abitanti lamentano una cronica mancanza di cura del verde e degli spazi pedonali.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook